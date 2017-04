Philippe Gilbert past voor Ardense klassiekers door blessure

Philippe Gilbert (Quick-step Floors)zal niet starten in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. De winnaar van de Ronde en de Amstel Gold Race heeft tijdens die laatste koers een blessure opgelopen, meldt zijn ploeg. De Belgische kampioen ging zondag tegen de grond en heeft daarbij schade opgelopen. Desondanks kon hij wel een vierde keer juichen in de Nederlandse klassieker. Maar het was meteen zijn laatste koers van het voorjaar.

“Na de ceremonie zondag trok Gilbert naar het ziekenhuis om onderzocht te worden, aangezien hij nog steeds veel pijn voelde aan zijn rechterzijde. Dat was het gevolg van een val in de koers. In het hospitaal werd vastgesteld dat hij een kleine scheur opliep, die een week volledige rust vraagt om te herstellen. Als gevolg daarvan is de Belgische kampioen gedwongen forfait te geven voor de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.” Gilbert won beide koersen in zijn topjaar in 2011, toen hij eerder ook al de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race op zijn naam zette.

De Belgische kampioen reageerde aangeslagen op de diagnose. “Toen ik viel, voelde ik pijn. Maar toen ik verder reed, ging alles beter en verdween de pijn. Na de aankomst voelde ik het terug opkomen en besliste ik naar het ziekenhuis te gaan. Gelukkig is het niets ernstig, binnen een week kan ik weer trainen. Het is jammer, want het is één van mijn beste seizoenen. Ik was in zeer goede doen, maar ik heb vertrouwen onze sterkte ploeg.”

Foto: Photo News