“U mag geen borstvoeding geven in het openbaar!”

Een Franse vrouw was met haar vriend in een politiekantoor om een aantal administratieve zaken te regelen. Toen de baby honger kreeg, mocht de moeder geen borstvoeding geven in het kantoor.

Omdat het koppel op reis is tijdens de presidentsverkiezingen, willen ze hun stem uitbrengen via vrienden. En daarvoor moesten ze naar het politiekantoor. Wanneer de baby honger krijgt, vraagt het koppel aan een jonge politieagente of ze zich mogen neerzetten om het kind borstvoeding te geven. De jonge agente vraagt raad aan haar overste. De politieman zegt op een -volgens de moeder, Sophie B.- erg agressieve manier dat er geen plaats voorzien is in het politiekantoor om borstvoeding te geven. Wanneer de vrouw antwoordt dat ze enkel een stoel nodig heeft zegt de agent: “U zult geen borstvoeding geven in het openbaar! U mag dat niet opleggen aan de mensen.” Het koppel moet vertrekken.

Petitie

Sophie vraagt vervolgens de naam van de politieagent, maar komt die niet te weten. Als ze zegt dat het schandelijk is dat de politie haar verbiedt haar kind eten te geven, krijgt ze te horen dat ze een slechte moeder is. Sophie besluit om het hierbij niet te laten. Ze startte een petitie voor het recht om borstvoeding te geven op openbare plaatsen. Deze werd ondertussen al meer dan 34.500 keer ondertekend.