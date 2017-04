David Goffin wint een plaats op ATP-ranking na nederlaag Gaël Monfils

Brussel - David Goffin stijgt maandag een positie op de nieuwe wereldranglijst in het mannentennis. De 26-jarige Luikenaar profiteert van het verlies van de Fransman Gael Monfils (van 11 naar 16) en staat dertiende. In februari prijkte Goffin voor het eerst in de top tien.

David Goffin laste afgelopen week een trainingsperiode in met het oog op het Masters 1.000 graveltoernooi van Monte Carlo. Daar versloeg hij zondag Steve Darcis in de eerste ronde. ‘Shark’ blijft 51e op de ranking en de enige andere Belg in de top honderd.

Helemaal bovenaan de ranglijst behoudt de Schot Andy Murray de eerste plaats voor de Serviër Novak Djokovic en de Zwitsers Stan Wawrinka en Roger Federer. De Japanner Kei Nishikori stijgt van 7 naar 5 en wisselt van plaats met de Spanjaard Rafael Nadal. Het is de enige verschuiving in de top tien.

De Amerikaan Steve Johnson klimt door zijn toernooizege in Houston vier plaatsen naar nummer 25. De Kroaat Borna Coric stijgt dankzij de titel die hij in Marrakech veroverde van 79 naar 49 en is daarmee dé klimmer van de week.

Lager op de ranking moeten Ruben Bemelmans (134e) en Arthur De Greef (135e) allebei een plaats inleveren. Kimmer Coppejans (174e, +6) gaat wel vooruit.