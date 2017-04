Erdogan: "Ik zal de herinvoering van de doodstraf nu bespreken met de premier"

Tijdens een korte overwinningsspeech heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zijn dankbaarheid uitgedrukt ten opzicht van alle ja-stemmers voor het presidentieel systeem en benadrukte hij snel werk te maken van de herinvoering van de doodstraf.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft zondagavond het referendum over de invoering van een presidentieel systeem in Turkije bestempeld als een "historische beslissing" door het Turkse volk. Met de krappe meerderheid van 51 procent voor een grondwetswijziging kan Erdogan zijn macht gevoelig uitbreiden. Wetende dat in het buitenland anders gedacht wordt over de volksraadpleging riep Erdogan de andere landen op het resultaat van het referendum te respecteren. "Vooral onze bondgenoten moeten de resultaten accepteren", voegde hij er nog expliciet aan toe.

Ook op binnenlands vlak sprak de Turkse president verzoenende taal. Hij riep expliciet op om 16 april voortaan als een overwinningsdag te bestempelen voor iedereen, ongeacht wie ja of nee heeft gestemd.

"Buitenlandse stemmers waren een belangrijk deel van ons succes"

"We hebben nog heel wat werk voor de boeg. We zijn nu de juiste weg ingeslagen, maar het is tijd om een versnelling hoger te schakelen", luidde het. Erdogan sprak in het bijzonder zijn dankbaarheid uit voor de Turken die in het buitenland wonen: "Buitenlandse stemmers waren een belangrijk deel van ons succes."

Opvallend: Nergens ter wereld werd zo uitgesproken "ja" gestemd tijdens het Turkse referendum als in België. Dat blijkt uit cijfers van het Turkse persagentschap Anadolu, op een moment dat meer dan 98 procent van de stemmen is geteld. Terwijl het ja-kamp in Turkije zelf afklopte op 51,2 procent, liep dat in België op tot 77,1 procent.

Doodstraf

Een van de eerste zaken waar Erdogan snel werk van wil maken, is de herinvoering van de doodstraf. Toen enkele mensen in de menigte "doodstraf" begonnen te scanderen om de president aan die eerder gemaakte belofte te herinneren, stelde hij hen meteen gerust.

"Ik zal dat (de herinvoering van de doodstraf, red.) nu bespreken met de premier", zei Erdogan. "Indien de oppositie dit steunt, zal ik de herinvoering van de doodstraf goedkeuren. Indien niet, dan zullen we andere middelen inzetten. Desnoods houden we een nieuw referendum waarbij het Turkse volk weer mag stemmen."