Ontdek je Antwerpse Lokale muzikale Helden!

Geel - Op vrijdag 28 april 2017 kan je op zo’n 460 podia verspreid over 188 gemeenten in Vlaanderen en Brussel meer dan 1000 lokale bands, dj’s en andere artiesten ontdekken tijdens de tweede editie van Lokale Helden.

Met dit project daagde Poppunt iedereen opnieuw uit om op één dag zijn lokaal muzikaal talent een podium te geven. De eerste editie in 2015 mondde uit in een ongeziene hoogdag voor de muziek, en met meer dan 1400 optredens overtreft deze tweede editie de vorige.

Kom dus uit je kot, ontdek je Antwerpse en Kempense Lokale Helden én support your local scene!

In het fonkelnieuwe Jeugdhuis Vonk treden onder meer Thomas Antonios en Morgan Abend op. De toegang is gratis.

Vanaf 19u zet Plateau Jom, jong open minded, lokale helden in de kijker. Er is zoveel talent in Geel en brede omstreken, tijd dus om ze een platform te geven!

Verwacht je aan muziek optredens, expo, performancekunst, tekst, foto, lekker eten, een participatief kunstwerk en nog veel meer! Jeugdhuis De Vonk kan al verklappen dat Gestapo Knallmuzik een feestje komt bouwen!