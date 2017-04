REACTIES. Dolblije Gilbert na zege in Amstel Gold race: “Iedereen verdiende de zege”

Voor wie er nog aan twijfelde, Philippe Gilbert is helemaal terug. Na de Ronde van Vlaanderen was hij ook de sterkste in de Amstel Gold Race. In een spannende finale won hij de sprint tegen Michal Kwiatowski. “Iedereen zat op zijn limiet.” Greg Van Avermaet was dan weer ontgoocheld. “Als iedereen op het goede moment meewerkt, komen we mee vooraan.”

“Het was een zware finale. Iedereen verdiende te winnen want we werkten goed samen. Het was een enorm spannende finale. We gingen hard en ik zag dat iedereen op zijn limiet zat. Ik ook, maar ik had het in me om één of twee procent over mijn limiet te gaan. Ook Kwiatowski was enorm sterk. Het is een plezier om met hem te rijden, want hij werkt altijd goed mee en heeft zin om te koersen. Het was een moeilijke sprint. Hij ging snel aan, maar ik panikeerde niet. Toen hij stilviel kon ik hem nog passeren. Het is mooi om zo te winnen.”

Voor Gilbert was het al de vierde keer dat hij mocht juichen in de Amstel Gold Race, ook al werd de’ finish hertekend.” Het is één van mijn lievelingskoersen, ik rijd hier zeer graag. Het is een mooie wedstrijd, ook met de nieuwe aankomst. Ik dacht vooraf dat het misschien meer voor sprinters zou zijn, maar uiteindelijk werd het een mooie ontsnapping. We gingen snel op de Kruisberg, met de wind in de zij. Het was man tegen man. Ook de Bemelenberg was zwaar, maar daar hadden we de wind in de ” En nu ook de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik winnen? “Laat me eerst hier maar van genieten. Ik wil elk jaar een klassieker winnen en heb er nu al twee. Dat is voor de jaren dat ik niets won”, knipoogde de Belgische kampioen.

Van Avermaet: “Zat te ver op Kruisberg”

Greg Van Avermaet zat niet in de goede ontsnapping. De kopman van BMC ging wel in de achtervolging, maar slaagde er niet in om de kloof te dichten. “Ik zat te ver op de Kruisberg, toen ze aangingen. Op de Keutenberg heb ik aangezet om ernaartoe te rijden, maar we bleven hangen. Valverde en ik werkten hard, maar de rest draaide niet goed genoeg rond. Ze zetten zich telkens kort op kop en pikten dan meteen weer in. Als iedereen op het goede moment meewerkt, komen we erbij. Jammer.”

Nochtans brak BMC de koers open en zette het team zich op kop op 70 km van het eind. “Tja, dat moet je gewoon doen. We moesten de koers hard maken en dat is gelukt. Het was een lastige koers. Iedereen heeft afgezien. Ik mag niet klagen, maar ik had natuurlijk liever mee de sprong gemaakt met de groep van Gilbert. Ik kwam niet naar hier om te sprinten voor de achtste plek. Of ik nog start in Luik? Ik weet het nog niet. Het gevoel is wel oké, ik was niet slecht. Ik ben ontgoocheld”, geeft Van Avermaet nog toe.

Michal Kwiatkowski: “Ik dacht dat ik Gilbert verrast had”

“Ineens voel je dan toch nog dat Philippe Gilbert je gaat voorbijsteken en dan zie je hem met zijn rechterhand het cijfer vier maken...” Michal Kwiatkwoski maakte zijn zin niet af. “Ik dacht écht dat ik hem verrast had door op 300 meter van het einde al de spurt te beginnen, maar die laatste 50 meter waren er tegen de wind in te veel aan”, vertelde de ex-wereldkampioen en ex-Amstel Gold Race-winnaar. “Ik voelde dat hij gewoon weigerde zich gewonnen te geven. Op het moment zelf ben je ongelofelijk ontgoocheld, maar anderzijds is verliezen van deze Gilbert hier op zijn terrein geen oneer. Kijk maar eens wat voor legend hij is. Gilbert kan alle mogelijke monumenten winnen. In 2011 won hij zelfs de Amstel, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik in acht dagen tijd, dat zegt voldoende. Ik vind het geen oneer om na zo’n strijd van hem te verliezen na – denk ik – voor de kijkers alweer een indrukwekkende voorjaarsklassieker”, stelde de kopman van Sky die eerder al de Strade Bianche en Milaan-Sanremo won.

Tiesj Benoot: “Pech heeft ons genekt”

Lotto-Soudal was zondag wél van de partij, maar kende veel tegenslag. Tiesj Benoot zat aanvankelijk in dat mooie groepje met Philippe Gilbert en Michal Kwiatkowski. Pech sloeg hem echter weg vooraan. “Ik ben redelijk hard gevallen”, vertelt Benoot aan de micro bij Sporza. Met nog honderd kilometer op de teller ging de jonge Lotto-Soudal-renner inderdaad redelijk hard tegen de vlakte. “En dan op de Fromberg zat ik op de zevende of laatste positie, waar ik dan weer rechts aan de kant stond. Rojas remde voor mij en ik kon niet op tijd remmen en rij tegen hem. Ik ben niet gevallen, maar mijn ketting lag eraf. Tegen dat ik terug weg was, kwam de tweede groep met (met o.a. Van Avermaet, nvdr.) er al aan.” Benoot voelde dat hij misschien wel mee vooraan kon geweest zijn en baalde dan ook enorm. “Daarna zat ik ook nog achter een val met Kreuziger”, glimlachte hij. “Nu ik zie dat ze naar de aankomst rijden, ja, dat is vree spijtig he.”

Op het moment dat Benoot vooraan wegviel, kreeg Tim Wellens het signaal op naar voor te proberen gaan, om bij Gilbert en co. aan te sluiten. “Het was een schone groep he. Henao, Gilbert… er moest daar iemand mee van ons, dan weet je dat dat het moment is. Daar moest de koers ook gereden worden door ons. We waren er, maar pech heeft ons genekt.” Tiesj Benoot vond het jammer, maar toonde zich ook wel in zijn nopjes met de vernieuwde Amstel Gold Race, nu de Cauberg is weggevallen in de laatste drie kilometer. “Het is een koers die me ligt, ik kom zeker terug… maar nu ga ik mij eerst wat oplappen”, grijnsde een gehavende Benoot.