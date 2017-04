Erdogan roept zich uit tot winnaar van referendum, maar oppositie betwist uitslag

Het ja-kamp heeft zijn slag thuis gehaald in het Turkse referendum over de invoering van een presidentieel systeem. President Erdogan en zijn medestanders leken op weg naar een overtuigende meerderheid, maar uiteindelijk werd het nog erg nipt. Erdogan zelf feliciteerde intussen de leiders van de ‘ja’-campagne. De oppositie is kwaad en eist een hertelling van 60 procent van de stemmen.

Na telling van 97 procent van de urnes heeft het ja-kamp 51,3 procent. “Nee” strandt op 48,7 procent. ‘Ja’ lag aanvankelijk stevig voor, maar vanaf de stemmen uit de grote steden binnenkwamen slonk de voorsprong. In enkele grote steden won ‘nee’ zelfs.

Heel nipt

De regering gaf intussen toe dat de steun ietwat tegenvalt. “We zien dat we in sommige provincies niet het verwachte aantal ‘ja’-stemmen hebben bekomen”, zei vicepremier Veysi Kaynak zondagavond aan journalisten in Ankara. “We gaan daaraan werken.”

Hij voegde eraan toe dat “het aantal ‘nee’-stemmen belang heeft voor ons”. Hij beklemtoonde wel dat een meerderheid van de stemmen voor de invoering van een presidentieel systeem is. “In alle democratieën volstaat 50,1 procent.”

Minister-president Binali Yildirim kondigt aan dat hij om 20 uur een verklaring geeft in Ankara.

77% in België stemt ‘ja’

De stemming eindigde zondag om 17 uur (16 uur in België) met de sluiting van stemlokalen in het westen van het land. Onmiddellijk erna begon de telling van de stemmen.

In totaal waren er 58,2 miljoen stemgerechtigden opgeroepen om te stemmen: 55,3 miljoen in Turkije en 2,9 miljoen in het buitenland. Die laatsten hadden tot vorige zondag de mogelijkheid om hun stem uit te brengen in eigen land.

In België blijkt volgens voorlopige tellingen ruim 77 procent van de stemmers een stem pro-Erdogan uitgebracht te hebben.

Meer macht

Indien het ja-kamp wint, maakt Turkije de omslag van een parlementair naar een presidentieel systeem, wat volgens de president meer stabiliteit zou brengen in het land. Erdogan zou meer macht krijgen, maar volgens critici én buitenlandse waarnemers is de Turkse democratie daar allerminst bij gebaat.

Internationale waarnemers en de oppositie hebben eerder deze week nog de onderdrukking van de aanhangers van het neen-kamp aangeklaagd. De media-aandacht ging voornamelijk naar de aanhangers van Erdogan, verschillende politici van de oppositiepartij HDP zitten in de gevangenis en er geld door de noodtoestand een samenscholingsverbod, dat erg streng wordt toegepast tegen de oppositie.

Verwarring troef

In verscheidene stemlokalen heeft het referendum serieuze verwarring veroorzaakt. Kiezers die tegen het presidentieel systeem wilden stemmen, moesten daarvoor de “ja”-stempel gebruiken om “neen” te zeggen. De kiescommissie had stempels voorgeschreven met als opschrift “tercih” (keuze). Met die stempel moest of het vak “ja” of het vak “nee” afgestempeld worden. Dat bleek niet bij iedereen duidelijk te zijn en een niet nader bepaald aantal kiezers dat “nee” wou stemmen, gebruikte een “ja”-stempel, aldus de kiescommissie. Die stemmen werden geldig verklaard. Vraag is hoe waarnemers die verwarring gaan bestempelen.

Toen het referendum nog aan de gang was, zei de Turkse Hoge Verkiezingsraad (YSK) al dat ook de stemmen met de foute stempels zouden goedgekeurd worden. De oppositie verzette zich tegen die beslissing. Volgens haar laat die de balans van het referendum overhellen naar het “ja”-kamp.

Bülent Tezcan, vicevoorzitter van de belangrijke oppositiepartij, de sociaaldemocratische CHP, riep de YSK op “onmiddellijk terug te komen op die fout”. Hij riep de YSK ook op om maatregelen te nemen om te garanderen dat het referendum binnen het wettelijk kader blijft, schrijft het regeringsgezinde nieuwsagentschap Anadolu. Ook verschillende andere politici uit het “nee”-kamp uitten al hun verontwaardiging.