Goffin wint Belgisch onderonsje in Monte Carlo

David Goffin (ATP 14) heeft zich zondag geplaatst voor de tweede ronde van het Masters 1.000 toernooi in Monte Carlo (4.273.775 euro). In een Belgisch onderonsje versloeg hij Steve Darcis (ATP 51) in twee korte sets.

Na 1 uur en 12 minuten prijkte de 6-2, 6-1 eindstand op het scorebord van Court Rainier III.

Voor Goffin, 26, en Darcis, 33, was het de tweede onderlinge ontmoeting dit jaar. In februari won Goffin in de kwartfinale van het toernooi in Sofia met 6-1 en 6-3. In 2014 was Goffin ook de beste in de finale van het Challengertoernooi in Bergen (6-3, 6-3). In 2011 trok Darcis aan het langste eind in de achtste finale van het Challenger in het Franse St Rémy (7-6, 6-1). Al die duels werden op hardcourt gespeeld, in Monte Carlo is gravel de ondergrond.

David Goffin, het tiende reekshoofd, speelt in de tweede ronde (zestiende finales) tegen de Spanjaard Nicolas Almagro (ATP 55) of een qualifier.

Goffin staat voor de vijfde keer op de tabel van de Monte Carlo Rolex Masters. Vorig jaar haalde de Luikenaar de derde ronde, zijn beste resultaat tot dusver. Darcis stond voor de eerste maal op de hoofdtabel in Monte Carlo.