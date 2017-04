Tsjechië zal Europese vluchtelingenquota niet langer respecteren

Tsjechië zal niet langer de Europese vluchtelingenquota naleven. Het land nam als onderdeel van het Europees herverdelingsprogramma uit september 2015 tot nog toe exact twaalf vluchtelingen uit Griekenland op, zei minister van Binnenlandse Zaken Milan Chovanec op de website van de krant Pravo zondag. “Tsjechië is niet van plan meer migranten op te nemen”, zei de minister van de sociaaldemocratische partij.

Als reden geeft Chovanec op dat het voor zijn autoriteiten moeilijk is om te bepalen of de vluchtelingen in de opvangcentra in Italië en Griekenland een gevaar betekenen voor de binnenlandse veiligheid. Ze blijven niet voor de volledige duur van het proces - weken tot maanden - op één plaats. De minister geeft toe dat Praag nu strafbetalingen riskeert aan de Europese Commissie. Maar dat is het hem waard. “We mogen die mensen niet zonder controle binnenlaten.”

Volgens de verdeelsleutel die Europa heeft bepaald, zouden 2.978 van de 120.000 asielzoekers die verblijven in de overbelaste aankomstlanden als Griekenland en Italië door Tsjechië opgevangen moeten worden. De vertegenwoordigers van Tsjechië, Hongarije, Roemenië en Slovakije stemden in september 2015 tegen de Europese quota. Praag zou de beslissing, die bij meerderheid werd genomen, aanvankelijk wel respecteren.

(belga)