Verkiezingen Frankrijk onder grote veiligheidsmaatregelen

De presidentsverkiezingen in Frankrijk zullen onder de grootste veiligheidsmaatregelen plaatsvinden. Meer dan 50.000 ordehandhavers zullen tijdens de eerste ronde, volgende zondag, worden ingezet, zo meldde minister van Binnenlandse Zaken Matthias Fekl. Die moeten voor operatie “Sentinelle” steun verlenen aan de zowat 10.000 militairen die al sinds de aanslagen op de redactie van het satirisch tijdschrift Charlie Hebdo in januari 2015 in Parijs en andere Franse steden patrouilleren.

In een interview met de zondagskrant Le Journal du Dimanche waarschuwde Fekl voorts voor nieuwe terreuraanvallen. De recente aanslagen in Londen en Stockholm tonen aan dat de dreiging hoog is, aldus de minister.

(belga)