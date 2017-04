Brussel - Vlaams viceminister-president Bart Tommelein wil dat er een einde komt aan het gekibbel in de Wetstraat. “Het is tijd dat het politiek gekrakeel stopgezet wordt en dat het om de essentie, de inhoud gaat”, zo zei Tommelein zondag bij VTM Nieuws.

De voorbije weken volgde in de Wetstraat het ene incident het andere relletje op. Politici en partijen van de meerderheid vlogen elkaar in de haren. Eerder deze week moest Vlaams minister-president Geert Bourgeois al een oproep lanceren om het gekibbel te stoppen en “de rangen te sluiten”.

Viceminister-president Tommelein deelt die boodschap. Volgens hem hebben sommige collega’s zich willen profileren, maar daar “bewijst men de samenleving geen dienst mee”, aldus Tommelein. “Het is tijd dat het politiek gekrakeel stopgezet wordt en dat het om de essentie, de inhoud gaat”, klonk het. Hij verwees daarbij naar de oproep van zijn partijvoorzitter Gwendolyn Rutten om nog voor de zomer een economisch groeipact uit te werken.

Dat zijn partijgenoot Jean-Jacques De Gucht eerder deze week bijzonder scherp was voor N-VA-minister Liesbeth Homans (De Gucht vond dat de geloofwaardigheid van Homans was aangetast in het dossier van de Fatih-moskee, red.) relativeert Tommelein. Volgens hem hebben parlementsleden een grote “freedom of speech”, maar is hij zelf als minister niet van plan grote uitspraken te doen over de bevoegdheden van regeringscollega Homans. “Dit is geen zaak van de regering”, aldus Tommelein.

(belga)