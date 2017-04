Bart Aernouts zesde in triatlon van Cannes, Duitser Kienle wint

De Duitser Sebastian Kienle heeft zondag de vierde editie van de Internationale triatlon van Cannes op zijn naam geschreven. Bart Aernouts eindigde als zesde, Kenneth Vandendriessche viel bij het begin van het wielergedeelte en moest noodgedwongen de strijd staken.

Kienle, de wereldkampioen Ironman van 2014, legde de 2 kilometer zwemmen, 100 kilometer fietsen en 16 km lopen af in 3u53:33. Hij bleef de Fransen Léo Bergère (3u59:36) en Etienne Diemunsch (4u00:42) voor. Diemunsch schreef de triatlon vorig jaar op zijn naam.

Bart Aernouts finishte als zesde in 4u05:25, op bijna twaalf minuten van de winnaar. “Ik ben tevreden over mijn eerste wedstrijd van het seizoen”, legde de atleet van BMC-Etixx na afloop uit. “Mijn zwemmen was degelijk. En tijdens het fietsen ben ik vooral erg voorzichtig gebleven in de gevaarlijke afdaling. Tijdens het lopen ten slotte kon ik nog drie plaatsen winnen. Mijn eerste doel van het seizoen is de Ironman van Lanzarote, op 20 mei.”

Voor Kenneth Vandendriessche bleek het parcours in Cannes iets te gevaarlijk. De regerend Europees kampioen duatlon viel na 36 kilometer fietsen en moest opgeven met een knieblessure. Ook winnaar Kienle kon ternauwernood een valpartij vermijden. “Ik heb op het nippertje een voertuig kunnen ontwijken”, aldus de Duitser. “Ik ben even moeten afstappen en daarna heb ik mijn weg kunnen vervolgen.”

Bij de vrouwen was de zege voor de Britse Emma Bilham (4u31:14). Zij bleef de Fransen Charlotte Morel (4u38:13) en Johanna Daumas (4u41:01) voor. Vorig jaar eindigde Alexandra Tondeur nog tweede in Cannes.