Het “Danku voor die bloemen” ging vandaag bijna de mist in

Pasen betekent traditiegetrouw voor de christenen ook een zegening en viering op het Sint Pietersplein in Roma. Elk jaar trekt de Nederlandse Limburger Paul Deckers naar Italië om voor een bloementapijt te zorgen. Een creatie die jaarlijks op een mooi dankjewel van de paus kan rekenen. Alleen leek het dit jaar helemaal de mist in te gaan.

Doordat het Sint Pietersplein ook ’s avonds nog redelijk warm is, komen er verschillende soorten vogels op af. Dit jaar was er een overrompeling van meeuwen. En zij hadden het niet zo voorzien op het bloementapijt van Deckers. Overal waar ze konden rukten ze bloemen en bollen los. Resultaat: een ravage zondagochtend om 6 uur. Deckers en zijn team waren dan ook druk in de weer tot net voor de ceremonie om alles netjes op orde te brengen. Samen slaagden ze er echter in om paus Franciscus toch de beroemde woorden te laten uitspreken.

Syrië en vluchtelingen

Paus Franciscus heeft op paaszondag traditiegetrouw “Urbi et orbi” uitgesproken, zijn zegen voor de stad en de wereld. Hij veroordeelde daarin de aanslag met een autobom nabij Aleppo, de stad in het noorden van Syrië, waarbij zaterdag meer dan 110 personen om het leven kwamen.

‘Moge de Heer de inspanningen blijven ondersteunen van zij die actief troost en verlichting brengen voor de burgerbevolking in Syrië, het beminde en gekwelde Syrië, ten prooi aan een oorlog dat gruwel en dood blijft zaaien’, zei Franciscus. ‘Gisteren hadden we de recentste verwerperlijke aanslag op vluchtende vluchtelingen, waarbij verschillende doden en gewonden vielen.’

Franciscus riep ook op tot vrede in andere door oorlog geteisterde landen, hij sprak zijn steun uit aan de dialoog en democratie in zijn eigenste Latijns-Amerika, wees op de benarde toestand van slachtoffers van terrorisme, oorlog, tirannieke regimes en hongersnood, en betreurde de hoge jongerenwerkloosheid in Europa.