Kenny De Ketele: “Dit was een schitterend WK”

België keert huiswaarts met vijf medailles van het WK piste in Hongkong. “Dit was een schitterend WK”, aldus Kenny De Ketele, zelf goed voor zilver in de puntenkoers en brons in de ploegkoers. “We hebben propaganda gemaakt voor het baanwielrennen.”

De Ketele pakte zondag op de slotdag met Moreno De Pauw brons in de ploegkoers. “Ik houd daar een beetje een dubbel gevoel aan over”, zei hij. “Moreno en ik waren in uitstekende doen, hadden de topvorm te pakken. Het ligt niet aan onze voorbereiding of training, we hebben onszelf niets te verwijten maar we pakken wel naast die wereldtitel. De kansen om wereldkampioen te worden zijn niet dik gezaaid in je carrière. Dan is het jammer dat je er dichtbij bent maar het net niet lukt. Op een gegeven moment pakken Moreno en ik ruim een halve ronde, leken we het te gaan halen, maar dan ‘ontploft’ de koers ook in het peloton en nemen ze ons nog net terug. Dat is jammer want er zat misschien meer in, al waren de Fransen echt wel heel goed, een niveau hoger. Soms moet je ook wat geluk hebben en vandaag waren de wielergoden ons niet gunstig gezind.”

De Ketele reed samen met De Pauw een winter met veel successen bij elkaar. “We domineren de ganse winter, rijden telkens het podium, ook nu weer op dit WK, maar dan is er toch niet die hoofdprijs. Dat is jammer, maar anderzijds mogen we ook wel trots zijn. Brons is nog altijd een medaille en voor Moreno is het zijn eerste medaille, dat is toch ook wel speciaal voor hem, dat je dat eens meemaakt op een WK.”

Verderbouwen

België keert huiswaarts met de regenboogtrui voor Lotte Kopecky en Jolien D’hoore in de ploegkoers, brons voor D’hoore in de scratch, brons ook voor youngster Nicky Degrendele in het keirin, zilver voor De Ketele in de puntenkoers en dus brons in de ploegkoers met De Ketele en De Pauw. “Een schitterend WK met medailles in verschillende disciplines”, vat De Ketele samen. “We hebben echt propaganda gemaakt voor de Belgische baansport. We hebben de piste meer dan ooit op de kaart gezet en iedereen wakker geschud dat het echt wel loont om te investeren in de piste en dat het ook een goede zaak is te investeren in jongeren. Het maakt een jonge renner compleet en we kunnen verder bouwen op dit elan na ook al een sterk EK in oktober vorig jaar.”