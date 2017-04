Red Dragon Simon Van de Voorde is er zaterdag niet in geslaagd de CEV Cup te winnen met zijn Italiaanse club Trentino. Afgelopen woensdag had Trentino de heenwedstrijd van de finale tegen Tours met 3-0 gewonnen, maar zaterdag ging het in Frankrijk met 3-1 (31-29, 22-25, 25-22, 25-23) onderuit. In de golden set die daarop volgde moesten Van de Voorde en co met 15-13 de duimen leggen.