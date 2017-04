Er is een nieuwe foodtrend gespot: de sushi taco

De Mexicaanse taco is momenteel bij ons populairder dan ooit en ook sushi valt niet meer weg te denken uit onze straten en wat krijg je als je het beste van beide combineert? De sushi taco. Bovendien ziet het resultaat er ook nog eens bijzonder fotogeniek uit.

Eigenlijk is sushi taco niet meer dan een soort sushi die open wordt gelaten in plaats van toegerold in de noribladeren. Het is de bedoeling dat je door het in de hand te nemen zelf toeknijpt om het zo in je mond te stoppen, net zoals je met een taco zou doen.

Naar verluidt was het het restaurant Tail and Fin in Las Vegas dat het concept het eerste lanceerde en tot een foodtrend deed uitgroeien. Ondertussen heeft het al heel wat navolging gekregen en ook op Instagram worden er gretig foto's van gedeeld. Het ziet er dan ook uit om duimen en vingers van af te likken.

