Kangoeroes Willebroek is eerste finalist play-offs

Kangoeroes Willebroek heeft zich zaterdag als eerste voor de finale van de play-offs in het vrouwenbasketbal geplaatst. Het versloeg Waregem met 96-88 en was in Waregem al met 66-71 gaan winnen.

In de finale neemt Kangoeroes het op tegen Castors Braine of Sint-Katelijne-Waver. Braine won het eerste duel van de best of three met 97-52. Maandag kan de regerende landskampioen en bekerhouder een honderdste opeenvolgende overwinning boeken in de Belgische competitie. Braine zou zich dan voor de vierde opeenvolgende keer voor de finale plaatsen. De voorbije drie jaar won het die ook.

Ook Willebroek staat voor de vierde keer in de finale, maar in 2010, 2012 en 2013 moest de club telkens het onderspit delven.