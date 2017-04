Tentoonstelling over architectuur van boerderijen

Hoogstraten - Het Stedelijk Museum legt met ‘Ferme Hoeve!' de volgende maanden de focus op de types van boerderijen die in de streek stonden. Een aantal is bewaard gebleven.

De meerderheid van de Kempenaars was vroeger landbouwer. De boerderij was daarom het meest voorkomende type woning in de regio. "De meeste boerderijen in de streek behoorden tot het langgeveltype", zegt Piet Van Deun van het Stedelijk Museum. "Bij dit type liggen woongedeelte en stal onder een lang dak. Alle deuren werden geplaatst in de lange gevel. De dakpannen werden in de plaatselijke steenbakkerijen geproduceerd."

De tentoonstelling gaat dieper in op de Bouwhoeve, de Sint-Jozefshoeve van het Spijker en de kolonistenboerderijen van Wortel-Kolonie.

Ferme Hoeve! is te bezoeken tot 25 juni in het Stedelijk Museum, Begijnhof 9 in Hoogstraten. Open van woensdag tot zondag tussen 14 en 17u.