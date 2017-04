Deze sterren gaan uit de bol op de festivalweide van Coachella

Coachella is niet alleen de hoogmis voor de muziekliefhebber, maar ook voor wie graag sterren wil spotten. Het Californische festival wordt elk jaar overspoeld door modellen, actrices, artiestes en andere it-girls van het moment en die delen gretig foto's van hun avonturen en looks via Instagram.

De tickets voor Coachella zijn telkens in een handvol minuten uitverkocht. Toch kunnen ook wij het festival meevolgen vanuit de luie zetel, niet alleen dankzij de streaming van heel wat optredens, maar ook via pakweg de Instagramaccounts van heel wat sterren.

Onder meer Katy Perry, Paris Hilton, Kylie Jenner, Vanessa Hudgens, model Alessandra Ambrioso en actrices Shay Mitchell en Sophie Turner lijken er de tijd van hun leven te hebben op en naast de festivalweide. Ook een dolverliefde Selena Gomez en The Weeknd werden op het festival gespot.

