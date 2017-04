Kinderen dolenthousiast wanneer ze naar eitjes mogen zoeken

Essen - Voor de 39ste keer op rij organiseerde Wildertse Ontspanningskring (WOK) op Paaszaterdag een paaseierenzoekspel. Alle kinderen uit Essen tot en met 12 jaar konden hieraan deelnemen.

Zo’n 100 kinderen waren van de partij om de meer dan duizend paaseieren te zoeken. Verdeeld over vier leeftijdsgroepen stonden de kinderen te popelen om van start te gaan. Voor de allerkleinsten lagen de eitjes goed zichtbaar voor het rapen. De oudere kinderen moesten meer moeite doen om de eitjes te vinden.

“Het is de bedoeling dat de kinderen een eitje zoeken in het bos”, zegt secretaris Willy Mutsaerts. “Wie een eitje heeft gevonden, kan dit afleveren in het tentje op het heuveltje. Daar worden de eitjes gebroken en komt er een nummertje tevoorschijn, waar misschien wel een prijsje aan verbonden is.”

"Ik vind het een heel leuk initiatief”, zegt een mama van twee kinderen. “Voor ons is het dan ook al de tiende keer dat we hieraan deelnemen. Verdeeld over verschillende leeftijdscategoriën gaan ze op zoek naar de honderden eieren die hier verstopt zijn in het bos.”

Alle kinderen gingen naar huis met een goedgevuld paaseierenzakje.