Port of Antwerp Giants wint on the road in Leuven Bears

Leuven - Port of Antwerp Giants won op de 30ste speeldag van de EuroMillions League bij Leuven Bears. De Giants blijven voorlopig tweede in het klassement en doen vooral door de nederlagen van Charleroi en Kangoeroes Willebroek een goede zaak richting top 3.

Na een 45-53 bonus halfweg kwam Leuven Bears in de tweede helft via onder meer Codi Miller-McIntyre, Clint Steindl en Korey Billbury nog stevig opzetten. Van 54-59 en 66-65 ging het dan ook naar een 76-72 en 79-76 Leuvense bonus. In de slotfase stelde Port of Antwerp Giants met vrijworpen de verdiende alsnog veilig. Ryan Anderson (11 punten, 12 rebounds) tekende voor een double-double, Kevin Punter was goed voor 18 punten en 6 rebounds, Gavin Ware voor 16 punten, Demitrius Gonger voor 16 punten en 4 rebound en Jason Clark voor 14 punten en 9 assists.

Foto: Walter Saenen - WAS

Leuven Bears-Port of Antwerp Giants 80-84

Leuven Bears: Goetgeluck 5, Bogaerts 4, Steindl 17, Delalieux 5, Miller-McIntyre 24, Cotton 3, Billbury 11, Ohuaregbe 0, Setty 2, Bako 9

Port of Antwerp Giants: Kanda 2, Beghin 0, Clark 14, Ware 16, Punter 18, Anderson 11, Marchant 2, Smith 5, Conger 16, Mwendanga 0

Kwarts: 22-28, 23-25, 21-12, 14-19