Ook Frank De Bleeckere krijgt nieuwe functie in semiprofessionele begeleiding scheidsrechters

Brussel - Het Bureau Arbitrage van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zal woensdagnamiddag (19 april) de acht scheidsrechters bekendmaken die vanaf volgend seizoen als semiprofs aan de slag gaan. Frank De Bleeckere hakt samen met scheidsrechtersbaas Johan Verbist en CEO Koen De Brabander de knoop door. “We moeten er een werkpunt van maken om opnieuw minstens één scheidsrechter bij de elite van de UEFA te hebben”, zegt De Bleeckere in een telefonisch interview met Belga.

De Belgische scheidsrechters hadden tot vrijdag om hun kandidatuur in te dienen, maar moesten daarvoor wel onderhandelen met hun werkgever over een parttime uitoefening van hun functie. Zes van de zeven internationale scheidsrechters zouden hun kandidatuur ingediend hebben. Sébastien Delferière, Bart Vertenten, Alexandre Boucaut, Jonathan Lardot, Erik Lambrechts en Lawrence Visser kunnen allicht rekenen op een profstatuut, industrieel ingenieur Nicolas Laforge zou afgehaakt hebben. “Niet iedereen kan mee instappen in het project. We zijn heel blij dat we met acht kunnen starten, dat wordt uitgebreid naar tien en nog later twaalf semiprofs”, zei De Bleeckere. “Als we de Europese leemte die er vandaag de dag is willen opvullen, moeten we op deze semiprofessionele manier werken. Al onze buurlanden werken ook op die manier. Ik ben heel blij dat de KBVB en de Pro League dat inzien en ons steunen.”

Frank De Bleeckere werd in juli 2015 de laan uitgestuurd bij de KBVB, maar is sinds vorig jaar opnieuw als coach van de Belgische scheidsrechters aan de slag. Nu krijgt de voormalige topscheidsrechter een zitje in het expertenpanel voor de begeleiding van jonge talenten en wordt zijn expertise aangewend voor de semiprofessionalisering van de scheidsrechters. “Ik word technisch adviseur. Ik zal samen met Johan Verbist en de andere leden van het Referee Department de wedstrijden van het weekend analyseren. We spelen daarna heel kort op de bal. Dinsdag na de wedstrijden zullen de scheidsrechters individuele feedback krijgen over de belangrijkste fases van het weekend, nadien worden de fases in groep besproken. We krijgen de mogelijkheid om de semiprofs wekelijks te zien, de anderen komen om de twee weken samen. Die werking geeft ons meer mogelijkheden dan voordien. We gaan eigenlijk te werk zoals clubs met hun spelers doen. Ook zij gaan samen wedstrijden bekijken en analyseren.”

“Volgend seizoen stappen we ook in het verhaal van de videoarbitrage. Ik ben blij dat we die enorme stappen op heel korte tijd hebben kunnen realiseren. Er moet opnieuw minstens één scheidsrechter bij de elite van de UEFA zitten. Die refs komen in aanmerking voor Champions League-wedstrijden en het EK of het WK. Die leemte die België al zes jaar heeft moeten we opvullen, dat moet onze grootste doelstelling zijn. Met de ondersteuning en omkadering die we onze refs zullen aanbieden, zijn we zeker op de goede weg”, aldus De Bleeckere, tijdens de wereldbeker van Zuid-Afrika in 2010 de laatste Belgische arbiter op een groot toernooi.

Foto: AFP

Ook de scheidsrechters die volgend seizoen geen semiprof worden, kunnen blijven rekenen op ondersteuning. De Bleeckere nam het afgelopen jaar acht talentvolle scheidsrechters, waarvan vier in 1A (Lawrence Visser, Bram Van Driessche, Jan Boterberg en Nathan Verboomen) en vier in 1B (Bert Put, Kevin Van Damme Wesley Alen en Lothar D’hondt), onder zijn hoede. “Die ‘high potentials’ blijf ik ook volgend seizoen individueel coachen. Zij hebben zo al veel vooruitgang geboekt.”

“We willen er ook voor zorgen dat scheidsrechters beter op elkaar ingespeeld zijn. In mijn loopbaan heb ik in binnen- en buitenland gewerkt met hetzelfde team. In de toekomst willen we van zo’n systeem meer gebruik maken, zodat scheidsrechters en hun vaste assistenten automatismen kunnen ontwikkelen. We proberen op allerlei manieren de arbitrage te verbeteren, maar dat is een werk van lange adem. Niet alleen het semiprofessionalisme is van tel, het geheel aan ingrepen zorgt voor de vooruitgang. De inhaalbeweging gebeurt natuurlijk niet van vandaag op morgen. Op lange termijn zullen we resultaten zien.”

De Bleeckere blijft ook fulltime in dienst als merkambassadeur van Expoline, het Belgische bedrijf dat de vanishing spray produceert.