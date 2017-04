Toeschouwers komen erg goed weg nadat bestuurder controle verliest over monstertruck

Tijdens een monstertruck evenement in het Australische Penrith is maar nipt een drama vermeden. De bestuurder van een monstertruck kon zijn wagen niet meer onder controle krijgen en reed bijna in op de toeschouwers. Een vrouw die in shock verkeerde, kreeg ter plaatse verzorging.

Een ooggetuige kon het schokkende incident toevallig filmen. Bestuurder Kreg Christensen deed er nog alles aan om zijn monstertruck op tijd tot stilstand te brengen, maar dat lukte niet vooraleer hij tegen een omheining botste. Alle toeschouwers bleven gelukkig ongedeerd, maar beseften evenzeer dat ze ontsnapt waren aan iets veel ergers. Een vrouw die een brace om haar been had en daardoor moeilijk kon vluchten, werd door een medisch team ter plaatse verzorgd.

Intussen rijzen er veel vragen op sociale media rond de veiligheidsmaatregelen die de organisatie op voorhand had genomen. “We hanteren een erg strikt protocol”, meldde organisator Scott Anderson. “We kunnen zelfs vanop afstand trucks uitschakelen indien dat nodig is. Veiligheid is onze voornaamste zorg. Er zal een grondig onderzoek gevoerd worden. ” Na het incident ging het evenement gewoon verder.