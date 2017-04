Scorende Carrasco leidt Atlético naar makkelijke zege tegen Osasuna

Atlético Madrid heeft zaterdag op de 32e speeldag van de Primera Division eenvoudig de punten thuisgehouden tegen Osasuna (3-0). Rode Duivel Yannick Carrasco maakte de eerste twee Madrileense goals.

Met een afstandschot (30.) en een rake kopbal (47.) sloeg Carrasco de kloof voor Atlético in het eigen Estadio Vicente Calderon. Linksachter Filipe Luis legde op het uur de eindstand vast op 3-0. In de slotminuten misten Los Colchoneros nog twee elfmeters. Eerst vergat Carrasco (89.) zijn hattrick te vervolledigen en een minuut later slaagde ook Thomas er niet in te scoren vanaf de stip.

Atlético, dat dinsdag een 1-0 voorsprong verdedigt bij Leicester in de terugwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League, blijft in de stand derde, op tien punten van grote rivaal Real Madrid. Osasuna geraakt niet weg van de laatste plaats. De Basken staan tien punten verwijderd van een veilige zeventiende stek.