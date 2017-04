Vlaams tienermeisje dat in levensgevaar raakte tijdens schoolreis in Italië mag eindelijk naar huis

Een 18-jarige Vlaamse leerlinge liep vorige week meningitis op tijdens de Italiëreis met haar school. Ze was even in kritieke toestand, maar nu laten Italiaanse media weten dat het meisje deze ochtend terug naar huis mocht.

Het 18-jarige meisje is zaterdag in de vroege ochtend ontslagen uit het Italiaanse ziekenhuis S. Maria Della Misericordia in Perugia waar ze sinds vorige week verbleef. In de nacht van 5 op 6 april werd ze door twee leerkrachten in allerijl naar de eerste hulp gebracht. Het meisje had plots erg hoge koorts en hevige hoofdpijn gekregen. Haar toestand werd toen als zeer ernstig beschouwd door professor en dokter Franco Baldelli.

De leerlinge bleek besmet te zijn met de bacterie meningokok, die hersenvliesontsteking veroorzaakt en “in amper een paar uur tijd de dood tot gevolg kan hebben”, aldus dokter Baldelli. Dankzij de vroegtijdige opsporing van de meningitis kon men gelukkig onmiddellijk starten met de behandeling.

Reanimatie

De dag naar haar opname moest het meisje aanvankelijk nog gereanimeerd worden. Na drie dagen van herstel op de reanimatieafdeling verbeterde de toestand van het meisje echter beetje bij beetje. En deze ochtend werd ze dan uiteindelijk ontslagen uit het ziekenhuis. De familie en het meisje zijn het medische team naar eigen zeggen “ongelofelijk dankbaar” voor hun goede zorgen.

Een arts van de luchtvaartmaatschappij heeft de 18-jarige leerlinge deze ochtend begeleid naar het vliegveld Sint-Franciscus van Assisi, waar het meisje met een speciale vlucht naar Brussel werd gebracht.