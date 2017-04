Speelde Gert Verhulst als jonge kerel mee in een pornofilm?

Gert Verhulst geeft ook deze week het beste van zichzelf in ‘De Drie Wijzen’. Zo vertelt hij er over een vakantie in Frankrijk. Hij had toen als 17-jarige jongen al de drang om bekend te worden, en zag zijn kans schoon toen hij een filmcrew zag draaien.

“Ik liep enkele keren in de achtergrond voorbij op de filmset, in de hoop opgemerkt te worden”, vertelt Verhulst. “De crew maakte er geen probleem van.” Jaren later werd Verhulst gebeld door een oude schoolvriend, die hem had opgemerkt in een Franse pornofilm.

Maar is Verhulst zijn verhaal waar? Deelneemster Lena denkt van wel, maar helaas: Gert speelde nooit mee in een pornofilm uit 1986. “Ik heb al meegespeeld in zeer veel pornofilms,” knipoogt hij op het einde nog, “maar geen uit 1986 en geen Franse…”.