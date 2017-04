Goud! D’hoore en Kopecky kronen zich tot wereldkampioen ploegkoers

Jolien D’hoore en Lotte Lopecky hebben zich tot wereldkampioen gekroond in de ploegkoers. Op het WK in Hong Kong pakten de dames de gouden plak. Ze haalden het voor Groot-Brittannië en Australië. Kopecky en D’hoore zijn ook regerend Europees kampioen op het nummer. Het is voor ons land de derde medaille op dit WK. Vrijdag pakte Kenny De Ketele zilver en eerder veroverde Jolien D’hoore individueel brons.

Al meteen in de beginfase van de ploegkoers, waarbij na tien rondes telkens gesprint wordt voor vijf, drie, twee of één punt, toonde Groot-Brittannië haar ambitie en pakte ze in de eerste sprint de volle buit, de Belgische dames namen drie punten, een goede start dus. De Belgische meisjes gingen voort op dat elan en reden een bijzonder alerte en sterke wedstrijd waarbij ze voortdurend punten sprokkelden.

Een gelukje hadden ze ook toen Alexandra Manly, één van de twee Australische dames, ten val kwam, al pakte Cure een ronde later wel meteen de volle buit. Cure zou wel alle zeilen moeten bijzetten om haar teamgenote de kans te geven om terug in de wedstrijd te komen. Intussen deden Kopecky en D’hoore het bijzonder goed en halfweg koers leidden ze de wedstrijd met zes punten voorsprong.

Foto: AFP

Groot-Brittannië, Nieuw-Zeeland en Australië zouden de zwaarste tegenstander worden en toen Manly nog eens ten val kwam, kreeg Australië het lastig. Op 30 ronden telde België 27 punten, drie meer dan Groot-Brittannië.

Akkefietje met Kopecky

Foto: AFP

In de volgende sprint, de derde laatste, was er een klein akkefietje tussen Kopecky, die even van haar lijn week, en Parker, maar de jury zag er geen graten in. 30 punten voor België, 26 voor Groot-Brittannië. In de volgende sprint toonde D’hoore zich autoritair en reed ze van een schijnbaar kansloze positie naar de vijf punten.

Het kon niet meer fout gaan en dat ging het ook niet. D’hoore gaf de anderen het nakijken in de slotsprint en graaide nog eens de volle buit mee, goed voor de wereldtitel met 45 punten, de allereerste in de ploegkoers. Het zilver ging naar Groot-Brittannië met 33 punten en brons was voor Australië met 26 punten.

Daarmee hebben de dames hun doel bereikt. De twee waren met ambities afgezakt naar Hong Kon en mikten op het hoogste schavotje.

Kopecky en D’Hoore zijn absolute toppers in de ploegkoers. Ze zijn ook uittredend Europees kampioen. Overigens denkt de UCI eraan om de discipline in te voeren op de Olympische Spelen in Tokio in 2020.

for @BELCyclingTeam !! @JolienDhoore & @LotteKopecky take the 1st ever W Madison World titlein a thrilling race full of action! #TWC2017 pic.twitter.com/ddQKDw2DJi — UCI Track Cycling (@UCI_Track) 15 april 2017

Foto: AFP