Ballonnen gaan de lucht in voor overleden Roel

Rijkevorsel - In de Sint-Willibrorduskerk in Rijkevorsel is zaterdagvoormiddag afscheid genomen van Roel Mertens. Hij overleed op 36-jarige leeftijd in Tenerife na een fietsongeval.

De pastorale medewerker las uit naam van Roels echtgenote, hun twee kinderen, familie en vrienden voor hoe ze hem herinneren. Zijn neefjes en nichtjes legden tijdens de plechtigheid een bloem op de kist. De U8 van voetbalclub SK Sint-Jozef SK, de ploeg die Roel trainde, deed een symbolische high five.

Op gitaar werd een ingetogen versie gespeeld van You're the first, the last, my everything van Barry White. Dat was een van Roels lievelingsnummers.

Na de uitvaartdienst lieten de U8 en familie van Roel Mertens ballonnen op als eerbetoon.