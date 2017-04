‘Atoomdorp’ in Mol gered van de sloop: 312 woningen in één keer opgeknapt

Mol - Het Atoomdorp in Mol zal vanaf 2018 een grondige renovatie krijgen. Dit gebeurt door een privépartner die daarna een erfpacht van dertig jaar verwerft. SCK en VITO blijven wel eigenaar van de 312 wooneenheden.

Vijf jaar geleden wilde VITO nog een deel van de residentiële Atoomwijk aan de Boeretang in Mol afbreken, maar de sloopvergunning werd niet toegekend. Daarmee was de wijk nog niet gered, want heel wat wooneenheden voldeden niet langer aan de huidige normen. Een grondige renovatie is broodnodig en deze zal er nu komen vanaf volgend jaar.

De modernistische wijk werd eind jaren 50 gebouwd om de werknemers van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) en later van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) te huisvesten. Ze bestaat uit villa’s, gekoppelde huizen, studio’s, dormitories (soort studentenkot, red) en appartementen. Het SCK bezit 184 wooneenheden en VITO 128, waarvan 120 verspreid over vier appartementsblokken. Het speciale gebouw met de studio’s won in 1957 de architectuurwedstrijd Prijs Van de Ven.

Omdat woningen renoveren niet de kerntaak van het SCK is en omdat de renovatiekost te hoog opliep, besloten ze een privépartner onder de arm te nemen om de hele wijk te renoveren en aan te passen aan de huidige normen. De totale renovatiekost zal tussen de 20 en 25 miljoen euro bedragen. Mogelijk zullen alle gebouwen bewaard blijven, misschien op enkele villa’s na.”

Na de renovatie zal een privépartner de atoomwijk voor dertig jaar in erfpacht krijgen. De huurinkomsten zullen dan voor die partij zijn.