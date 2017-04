Luke Donald en Graham DeLaet delen leiding op RBC Heritage

Luke Donald en Graham DeLaet hebben zich na een tweede ronde van 67 slagen aan de leiding gegolfd op het RBC Heritage toernooi (PGA/6,5 miljoen dollar) in het Amerikaanse Hilton Head Island (South Carolina).

De 35-jarige DeLaet, die nog nooit een toernooi kon winnen op de Amerikaanse PGA Tour, moest aanvankelijk een bogey op zijn kaart schrijven maar na drie birdies en een eagle trok hij de scheve situatie recht en sloot hij dag twee af in vier onder par.

De 39-jarige Donald, die in zijn loopbaan al zestien toernooien won waaronder vijf op de Amerikaanse PGA Tour, staat na pakweg vijf jaar zonder overwinning terug op het voorplan. Donald, die in 2011 de nummer één van de wereld was, lukte vijf birdies waartegen hij één bogey op zijn kaart moest schrijven. De Engelsman werd al vier keer tweede op het RBC Heritage (2009, 2011, 2014, 2016).

Het duo telt twee slagen voorsprong op de Amerikaan Webb Simpson en de Engelsman Ian Poulter.

- stand na tweede ronde -

1. Luke Donald (Eng) 132=65-67 -10

. Graham DeLaet (Can) 132=65-67

3. Webb Simpson (VSt) 134=66-68

. Ian Poulter (Eng) 134=66-68

5. Nick Taylor (Can) 135=69-66

. Jason Dufner (VSt) 135=68-67

. Pat Perez (VSt) 135=68-67

. Sam Saunders (VSt) 135=65-70

. Bud Cauley (VSt) 135=63-72

10. Kevin Kisner (VSt) 136=72-64

. Russell Knox (Sch) 136=70-66

. Patrick Cantley (VSt) 136=70-66

. Wesley Bryan (VSt) 136=69-67

. William McGirt (VSt) 136=68-68

. Ollie Schniederjans (VSt) 136=68-68