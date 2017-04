“Niet opportuun om dat debat nu te voeren over afschaffing financiering religies”

Brussel - N-VA-voorzitter Bart De Wever vindt het “niet opportuun” om nu het debat te gaan voeren over de overheidsfinanciering voor de religies en levensbeschouwingen in België. Die financiering is “de vrucht van een delicaat historisch compromis” en heeft niets te maken met de actuele problemen van buitenlandse inmenging, zo reageert hij op het voorstel van Open Vld-collega Gwendolyn Rutten.

Rutten grijpt de heisa over de Beringse Fatih-moskee zaterdag aan om het hele systeem van overheidsfinanciering voor levensbeschouwingen in vraag te stellen. “Alle religies moeten zichzelf bedruipen”, zo lanceerde ze bij de start van het paasweekend. In één adem zei Rutten ook dat in haar ogen alle Turkse Diyanet-moskeeën in aanmerking komen om hun erkenning te verliezen, aangezien ze “in Vlaanderen aan politiek doen”.

De Wever is het eens met dat laatste en beklemtoont dat het “in lijn ligt” met het beleid dat zijn partijgenote en minister Liesbeth Homans voert. “We moeten de vraag stellen of subsidiëring door Vlaanderen van een door het Erdogan-regime bestuurde instelling wel kan”, aldus De Wever bij monde van zijn woordvoerder. “Ik vind dat zeer twijfelachtig. Minister Homans heeft ondertussen het onderzoek naar alle erkende Diyanet-moskeeën opgestart.”

Het beeld in één beweging opentrekken naar alle religies, ziet de N-VA-voorzitter echter niet zitten. “De financiering van de erkende godsdiensten, de katholieke in eerste instantie, is in ons land echter de vrucht van een delicaat historisch compromis in de verhouding tussen kerk en staat. Het heeft ook niets te maken met de actuele en acutere problemen inzake buitenlandse inmenging enerzijds en het risico op radicalisering anderzijds”, besluit De Wever. “Het is voor mij dan ook niet opportuun om dat debat nu te voeren.”

