Investeerder Paul Gheysens: “Ik blijf in de club investeren, ik beschouw Antwerp als een bedrijf”

Paul Gheysens reageerde gisteren voor het eerst op de heisa die er is ontstaan na de weigering van de licentie aan Antwerp FC. Daardoor zou Antwerp in plaats van in 1A in de eerste amateurklasse aan de slag moeten. De investeerder achter de Great Old maakt zich totaal geen zorgen, én heeft concrete plannen voor de nabije toekomst: “Ik beschouw Antwerp als een bedrijf, dus blijf ik investeren.”

“Ons licentiedossier is voor 300 procent in orde”, stelt Gheysens met klem. “Het gaat gewoon om een interpretatie. Werden de gevraagde documenten net op tijd of net te laat aangeleverd? Ik ga hier de ...