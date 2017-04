Auto ramt (opnieuw) gevel van appartementsgebouw

Bornem - In de Kasteelstraat in Bornem is zaterdagochtend een auto in de gevel van een appartementsgebouw gereden. Niemand raakte gewond maar de schade is aanzienlijk.

Het is al de tweede keer op één jaar tijd dat een auto in de gevel van het gebouw rijdt. In augustus van vorig jaar kwam een auto tot stilstand in de slaapkamer van de flat op het gelijkvloers. De twee bewoners ontsnapten toen op het nippertje aan de dood. Ze kozen er nadien voor om elders te gaan wonen.

Net als vorig jaar kwam er ook deze keer een auto uit de Achterweidestraat. Op het T-kruispunt reed het voertuig rechtdoor en knalde tegen de gevel. De schade aan de gevel is groot. Er gaapte een grote opening in de muur en brokstukken lagen binnen in het gebouw.

De schade van de eerste aanrijding was nog maar enkele maanden hersteld. Voorlopig woonde er nog niemand in de flat en stonden er ook nog geen meubels binnen. De toekomstige bewoners waren er wel al werken aan het uitvoeren.

De brandweer maakte de opening in de muur dicht met een houten paneel.