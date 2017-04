Zo open je een fles wijn als er geen kurkentrekker in de buurt is

Niets zo vervelend als net een fles lekkere wijn te hebben bovengehaald en dan tot de conclusie te moeten komen dat er geen velden en wegen een kurkentrekker te bespeuren is. Je kunt het natuurlijk eventueel aan de buren gaan vragen of ze er een hebben, maar je kunt evengoed aan de slag met enkele huis-, tuin- en keukenmiddeltjes om de strijd met de fles en de kurk aan te gaan.

Bij Bustle hebben ze drie leuke manieren in een filmpje gegoten. Zo kun je met twee schroeven en een hamer de kurk te lijf gaan. Al moet je daarvoor ook wel een boormachine in huis hebben. Voor de tweede optie wordt gebruikgemaakt van een tandenborstel jawel, en die zou je toch altijd in huis moeten hebben. Of ten derde kun je de kurk letterlijk laten knallen als je een brandertje in de buurt hebt, zo eentje waar je eventueel mee het suikerlaagje op de crème brûlée krokant maakt.

Maar met een mes of schoen lukt het je ook. Opties genoeg dus om toch maar die fles wijn open te krijgen en van een glaasje te genieten.