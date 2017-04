Twee twintigers kritiek na klap tegen vrachtwagen

In het Oost-Vlaamse Geraardsbergen raakten vrijdagavond twee jongeren levensgevaarlijk gewond toen ze met hun wagen onder een geparkeerde vrachtwagen terecht kwamen. Dat bevestigt de brandweer van Geraardsbergen.

De vrachtwagen stond geparkeerd langs de Dagmoedstraat in de Geraardsbergse deelgemeente Schendelbeke. De twee twintigers reden met hun wagen achteraan op de vrachtwagen in en schoven onder de vrachtwagen. De twee werden door de brandweer bevrijd en in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.