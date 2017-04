Freddy Maertens herstelt van een hartoperatie

Ex-wielrenner Freddy Maertens (65) herstelt van een hartoperatie. De West-Vlaming onderging een ingreep in het UZ Brussel in Jette bij specialist Pedro Brugada, zo schrijft Het Laatste Nieuws vandaag. Maertens sukkelde met hartritmestoornissen. De behandeling verliep naar wens, maar hij moet nog even op intensieve zorgen blijven. “Praten gaat voorlopig moeilijk, Freddy moet opletten dat hij zijn borstkas niet forceert”, vertelt echtgenote Carine.