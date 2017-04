“Cristiano Ronaldo betaalde vrouw zwijggeld na vermeende verkrachting”

Volgens het Duitse Der Spiegel zou de Portugese superster Cristiano Ronaldo een Amerikaanse vrouw 375.000 dollar (zo’n 350.000 euro) betaald hebben nadat ze hem van verkrachting beschuldigde. Dat schrijft Der Spiegel op basis van gelekte documenten dat het kreeg via de beruchte Football Leaks.

De verkrachting zou hebben plaatsgevonden in 2009, toen de 24-jarige Ronaldo een suite huurde in een luxehotel in Las Vegas. De vrouw zou in diezelfde periode een klacht hebben neergelegd bij de lokale politie tegen een “publiek figuur” en een “atleet”.

De naam Ronaldo viel niet expliciet, maar in 2010 zou de Portugees wel 375.000 dollar betaald hebben aan de vrouw. Dat tonen de documenten van Football Leaks aan. In de overeenkomst werd toen vastgelegd dat ze Ronaldo niet zou aanklagen, en moest de vrouw ook alle documenten vernietigen over de zaak.