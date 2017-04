De rangen sluiten? Mooi niet ...

Een buitenstaander zou nog denken dat het deze dagen in de politiek vol mensen van goede wil zit. Zo regent het plots vrome verklaringen. Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) wil de rangen sluiten, “betreurt de aanvaringen” en “denkt dat de mensen het ook beu zijn”.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zei: “We moeten elkaar nog iets gunnen.” Gwendolyn Rutten (voorzitter Open Vld) wil gelijk al beginnen bouwen aan een sociaal-economisch groeipact, voorbij “de vuile tackles” die ze de voorbije week in de Wetstraat zag. Haar partijgenoot Bart Somers zegt in een interview in deze krant dat er te veel op de man (in casu Liesbeth Homans) gespeeld wordt en dat er op het terrein echt iets moet veranderen. In dit koor valt de dissonant van N-VA-woordvoerder Pol Van Den Driessche op. “Wij hebben niets toe te voegen aan de polemiek”, hield hij het vrijdagmiddag kort aan de telefoon.

De N-VA zit dan ook in een zetel, al ligt de partij onder vuur vanwege het weinig coherente beleid van Liesbeth Homans en de brutale uitval van Zuhal Demir tegen de “nieuwe moslimpartij” CD&V. De CD&V probeert nu van het moskeebeleid van Homans een zaak te maken voor de hele Vlaamse en zelfs een beetje de federale regering, maar bij de N-VA luidt het dat het hier nu eenmaal om “een exclusieve bevoegdheid van de Vlaamse regering gaat die gedelegeerd wordt aan de minister”. Poging afgeblokt.

Tenzij de CD&V, eventueel samen met de liberalen, er een regeringscrisis voor over heeft. Dat verwacht niemand. Vervroegde Vlaamse verkiezingen zijn niet mogelijk, dus daar zou een wisselmeerderheid een nieuwe regering moeten vormen en dat kan ingewikkeld worden. En federale verkiezingen? Op basis van de recentste peilingen (hoe een mens ook moet oppassen met peilingen) zouden de traditionele partijen CD&V, Open Vld en sp.a alleen in een monstercoalitie met Groen erbij een werkbare meerderheid halen zonder de N-VA. En past dat wel, een monstercoalitie om de partij die dubbel zo groot zou zijn als elke andere erbuiten te houden?

Nee, Bart De Wever gaat waarschijnlijk met een geruster gemoed paaseitjes rapen dan zijn concullega’s in de coalitie.

En premier Charles Michel heeft geen redenen om te hopen op een verrijzenis van een slagvaardige coalitie.

De kans dat deze regering nog komt tot een ingrijpend sociaal-economisch beleid, of je dat nu groeipact noemt of hoe ook, slinkt alleen maar.

Het is aan CD&V en Open Vld om de gunst van weggelopen kiezers terug te winnen, maar met hun meer genuanceerde, minder populistische en minder verdelende aanpak lijkt dat niet te lukken. De temperatuur loopt dan ook zeker bij de CD&V intern steeds hoger op. Hoe dit nu verder moet? Het enige dat vast staat, is dat de rangen níét gesloten zullen worden.