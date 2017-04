Hoe Isabelle A zichzelf herontdekte tijdens opnames van ‘Liefde voor Muziek’

Het had niets ­gescheeld of ze was in de verge- telheid verzonken: Isabelle A (41), voor- malig kindsterretje bij wie het plan B en C nooit helemaal van de grond zijn geraakt. Maar zoals we maandag al voor- spelden: na ­één aflevering van Liefde voor Muziek is ­iedereen ­benieuwd naar méér. Het beest is weer wakker. “Blijkbaar schrikken mensen ervan dat ik kan zingen.”