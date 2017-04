Antwerps kopstuk ‘Bende van 700 miljoen’ pas vrij na tien jaar cel en meteen weer opgepakt met drugs

Koen Van Staay bij zijn arrestatie in Nederland. Voor de ogen van de tv-camera’s werd hij in de boeien geslagen. Foto: rr

Nauwelijks een maand was hij op vrije voeten na tien jaar cel, maar nu zit de Antwerpse drugshandelaar Koen Van Staay opnieuw achter slot en grendel. Dinsdag werd hij in Nederland betrapt met een grote lading drugs in zijn wagen.

Tien jaar geleden was Koen Van Staay goed op weg om een van de grootste drugssmokkelaars van ons land te worden. Vandaag lijkt het voormalige lid van de legendarische ‘Bende van 700 miljoen’ de geschiedenis in te gaan als de ‘domste’ drugssmokkelaar.

Dinsdag in Hank, bij Breda, reed de Antwerpenaar zich vast in een politiecontrole. Bij het doorzoeken van zijn wagen troffen de agenten 3 kilo speed aan en 5.000 euro cash. Voor de ogen van de Nederlandse tv-camera’s werd Van Staay in de boeien geslagen en afgevoerd naar de gevangenis. Hij was net een maand op vrije voeten, nadat hij bijna tien jaar in de gevangenis had gezeten.