RECENSIE. Is Vlaanderen klaar voor Klubbb3? Als de Lotto Arena een sfeerbarometer is, dan is het antwoord: absoluut!

Klubbb3 gaf vrijdag voor het eerst een concert op Belgische bodem. Christoff en zijn vrienden Jan Smit en Florian Silbereisen charmeren moeiteloos de Lotto Arena.

Er waren eens een Duitser, een Hollander en een Belg. Het lijkt op het begin van een flauwe mop. Vrijdagavond in de Lotto Arena echter zorgde deze combinatie voor een sterk optreden.

Vlaanderen kent De Romeo’s, Nederland toont De Toppers en Duitsland pakt uit met Klubbb3. Het schlagertrio met Duitser Florian Silbereisen, Nederlander Jan Smit en onze eigenste Christoff De Bolle veroorzaakt bij onze oosterburen steevast waanzin. Van hun twee albums verkochten de heren vlotjes meer dan meer dan 350.000 exemplaren. De single ‘Du schaffst das schon’ breekt ook bij ons potten. Maar is Vlaanderen klaar voor Klubbb3? Als de Lotto Arena een sfeerbarometer is, dan is het antwoord: absoluut!

Foto: Victoriano Moreno

De Lotto Arena leek een-live uitzending van Musikantenstadl, het legendarische Duitse muziekprogramma. Klubbb3 grabbelt gretig in het vat vol Duitse schlagers. Of Hollandse hits, want de Nederlandse medley met Het Smurfenlied en Una Paoma Blanca is een slimme zet. Klubbb3 schuwt geen polonaise. Zoveel is duidelijk. Kent u DJ Ötzi nog? Zijn wereldhit ‘Anton aus Tirol’ herinnert u zich vast nog. Hij was samen met de jongens van Voxxclub één van de verrassingsacts. Dankzij een slim karaoke-systeem kan iedereen meezingen uit volle borst(en). Hoeft het gezegd dat drie knappe jongens bussen vol mooie dames lokken?

Meer dan schlager

Wie bij het begrip schlager nog denkt aan muffige muziek, leeft in het verleden. De nummers van Klubbb3 staan bol van een stevige beat. Een sound die wij hier voor het eerst ontdekten dankzij Helene Fischer. De bloedmooie zangeres maakte schlagers plotseling weer sexy. Fischer is de Fraulein van Florian, het is een kleine schlagerwereld.

Foto: Victoriano Moreno

Klubbb3 is meer dan schlager alleen. In het eerste deel zingt Florian een aangrijpend ‘Laat Me Nu Toch Niet Alleen’. Een uitdaging die de Duitstalige Florian kreeg van Christoff en met verve volbracht. Ook ‘That toff en co’ hullen zich voor een hilarische choreografie zowaar in een lederhosen. Denk daarbij massa’s vuurwerk, talloze kostuumwissels en tonnen confetti. ‘Where Friends Are For’ ontroert, maar Klubbb3 lost ernst af met viele spaß.

De concertreeks kreeg de bescheiden ondertitel ‘Die Party des Jahres’ en daar is geen letter van overdreven. Wie het feestje van het jaar heeft gemist, kan nog naar Duitsland bollen. Al is de volledige concertreeks daar hopeloos uitverkocht. Klubbb3 zijn drie vakmannen op een rij. Deutsche Gründlichkeit!

Foto: Victoriano Moreno

Foto: Victoriano Moreno

Foto: Victoriano Moreno

Foto: Victoriano Moreno

Foto: Victoriano Moreno

Foto: Victoriano Moreno

Foto: Victoriano Moreno