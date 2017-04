“Stadsbestuur moet kamperen aanpakken”

Mechelen - Caroline Gennez van oppositiepartij sp.a roept het Mechelse stadsbestuur op om haar verantwoordelijkheid te nemen wat betreft het kamperen aan de schoolpoort. Ze vraagt de ‘hete patat’ niet langer door te schuiven naar de Vlaamse regering.

Al enkele dagen kamperen er aan scholen De Luchtballon en De Wondertuin in Mechelen ouders om hun kind in te schrijven. De inschrijvingen voor de Mechelse scholen beginnen nochtans pas op 19 april. “Schepen van Onderwijs Marc Hendrickx zegt dat hij er niets aan kan doen, maar dat is niet waar”, stelt Caroline Gennez, die tussen 2007 en 2012 schepen van Onderwijs was. “Een online aanmeldingssysteem zoals gebruikt wordt in Antwerpen, Brussel en Gent maakt kamperen overbodig. Op de gemeenteraad van april 2016 vroeg sp.a al om zo’n systeem waarbij ouders op een eerlijke manier een plaats kunnen bemachtigen in de school van hun keuze.”

“De schepen besliste daar niet op in te gaan”, gaat Gennez verder. “Hij wilde wachten op een Centraal Aanmeldingsregister dat zou gelden voor heel Vlaanderen. Dit is echter nog steeds niet ingevoerd en het ziet er ook niet naar uit dat dat snel zal gebeuren. Daarom roepen wij het stadsbestuur op om zelf een systeem uit te werken waardoor kamperen overbodig wordt en om de ‘hete patat’ niet steeds door te schuiven naar de Vlaamse regering, waar ze trouwens zelf mee de lijnen uitzet.”

Marc Hendrickx blijft erbij dat de stad niets aan deze problematiek kan doen: “Mechelen heeft geen eigen stedelijk onderwijsnet meer en heeft dus ook geen stemrecht in het Lokaal Onderwijsplatform, dat bevoegd is voor de registratiesystemen, maar waar geen akkoord gevonden wordt. Een systeem zoals in Gent of Antwerpen kan hier dus niet, simpelweg omdat Mechelen geen eigen onderwijsnet heeft. Mevrouw Gennez zou dit moeten weten want ze zit zelf in de commissie Onderwijs.”