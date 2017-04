Bal raakt akoestisch paneel in zwembad

Via een stelling in het water werden na een controle preventief enkele panelen weggenomen. Foto: marc peeters

Herentals - 'Recreatiebad gesloten wegens veiligheidsredenen'. Dat was vrijdag de korte boodschap op de deur van zwembadencomplex Het Netepark.

“De sluiting blijft beperkt tot een dag”’, zegt schepen van Sport Liese Bergen (sp.a). Vorige week kwam een dakpaneel boven het recreatiebad los na een contact met een bal. Daarbij raakte in het zwembad gelukkig niemand gewond. Het stadsbestuur van ­Herentals besloot geen enkel risico te nemen en nodigde een ­keuringsfirma uit om de overige panelen te inspecteren.

Die controle gebeurde gisteren. “Een operatie die enige voorbereiding vraagt want er moest een stelling in het zwembad geplaatst worden om het gebinte te kunnen bereiken”, weet Liese Bergen.

“Bij de controle is gebleken dat er sprake is van corrosie. Daarom werd beslist om preventief een reeks panelen boven het recreatiebad te verwijderen. Daarna is de toestand opnieuw veilig.”

Filtering zwembadwater

In allerijl werd hiervoor een aannemer opgetrommeld. Die had de klus in een paar uur geklaard. Daarna stond nog een filtering van het zwembadwater op het programma. “Het is alleszins de bedoeling om zaterdag (vandaag, red.) weer open te zijn.”

De verwijderde plafondpanelen hadden vooral een akoestische functie en dienden niet voor de dichting van het gebouw. In het kader van een algemene renovatie worden ook de andere plafonds in het zwembad bekeken.