Chirurg waarschuwt: “Er komt een tsunami van diabetici op ons af”

Tegen 2030 lijdt een op de tien Belgen aan diabetes. Nu al is dat een op de vijftien, ofwel meer dan een half miljoen mensen. “Suikerziekte is een epidemie die straks als een tsunami over ons heen komt”, zegt professor Dimitri Aerden. De chirurg van het UZ Brussel is gespecialiseerd in amputaties en vanaf dinsdag doet hij mee aan het nieuwe seizoen Topdokters op Vier. Hij ging in op de vraag van de makers met een duidelijk doel: “Er is nood aan meer aandacht en meer middelen. Dringend.”

“Ik begrijp het niet”, zegt professor Aerden. Hoe weinig aandacht er soms is voor een ziekte met nochtans catastrofale gevolgen. De chirurg kan het weten. Hij is gespecialiseerd in het behandelen van diabetici met wonden aan de voeten. Als hun suikerziekte niet onder controle raakt, slibben hun aders dicht. Wonden krijgen zo onvoldoende bloed, genezen niet en kunnen ook nog eens infecteren. Soms zit er niets anders op dan te amputeren.

“Telkens opnieuw een traumatische ervaring. Voor de patiënt en ook een beetje voor de chirurg. In het begin van mijn carrière heb ik maandenlang nachtmerries gehad. Ik schoot wakker met de schrik dat ik zelf ook tenen of een been kwijt was. Ik moest telkens onder mijn lakens kijken om mezelf gerust te stellen. Je redt een leven met een amputatie, maar toch blijft het hangen.”

Meer dan miljoen

Opvallend: volgens de professor zijn de meeste amputaties die hij doet eigenlijk vermijdbaar. “Ze waren niet nodig geweest als patiënten op tijd waren doorverwezen naar een specialist”, zegt hij daarover in de eerste aflevering van Topdokters. Het geldt voor veel complicaties van diabetes: ze zijn vaak vermijdbaar, als de behandeling optimaal verloopt tenminste.

Het lijkt meer dan ooit tijd om daar werk van te maken. Het aantal diabetici stijgt de laatste jaren fel. Wereldwijd, maar ook in ons land. Voornamelijk als gevolg van de vergrijzing én onze ongezonde levensstijl. Exacte cijfers zijn er niet, maar volgens het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid is sinds eind jaren negentig het aantal diabetici in België verdubbeld. Een op de twintig Belgen ouder dan 15 zou intussen met diabetes kampen. Volgens de Internationale Diabetes Federatie gaat het zelfs om een op de vijftien. Tegen 2030 zouden dat er dubbel zoveel zijn of meer dan een miljoen landgenoten.