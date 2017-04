Cijfer fietsdiefstallen stijgt zorgwekkend in Antwerpen, daders zelden gestraft

De stijging van het aantal fietsdiefstallen in Antwerpen is zorgwekkend. Er worden minstens tien fietsdiefstallen per dag gepleegd, maar de daders verschijnen zelden of nooit voor de rechter. Hoopvol is dan weer dat de algemene criminaliteitscijfers in Antwerpen dalen.

Het aantal geregistreerde fietsdiefstallen neemt gevoelig toe, blijkt uit de criminaliteitscijfers van de lokale politie. In 2016 noteerde de politie 3.967 fietsdiefstallen, 9% meer dan in 2015. “Antwerpen wordt meer en meer een fietsstad”, zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA). “Er zijn meer fietsers en dat vertaalt zich helaas ook in meer fietsdiefstallen. .”

Fietsdieven lijken in Antwerpen ongestraft hun gang te kunnen gaan. “Op het vlak van fietsdiefstallen heerst er een zekere straffeloosheid, omdat het parket de capaciteit niet heeft om al die feiten te onderzoeken en te vervolgen. Als er sprake is van bendevorming of georganiseerde diefstallen, zal het parket uiteraard wel vervolgen”, aldus De Wever.

Foto: Jan Van der Perre

Geen automatische seponering

“Dat is een probleem waar we een oplossing voor moeten zoeken. We bekijken of we fietsdiefstallen eventueel via bestuurlijke weg kunnen aanpakken. We zetten ook in op meer bewaakte fietsstallingen, zodat fietsen niet onbewaakt in de publieke ruimte moeten worden achtergelaten.”

Het parket van Antwerpen stelt dat fietsdiefstallen niet automatisch geseponeerd worden. “Fietsdieven worden geregeld voor de correctionele rechtbank gebracht”, aldus woordvoerster Stéphanie Chomé.

Minder woninginbraken

De globale criminaliteitscijfers dalen voor het vierde jaar op rij. In 2016 verminderde het aantal feiten met 4%. Spectaculair is de daling van het aantal woninginbraken, met 28%.

Het aantal handtasdiefstallen stijgt, terwijl het aantal gewapende overvallen sterk daalt. “De stijging van het aantal handtasroven is het werk van één dader, die ondertussen al twintig feiten heeft bekend”, zegt korpschef Serge Muyters.

Sinds het begin van de legislatuur zijn de criminaliteitscijfers met 27% gedaald. “Ook in Brussel en Gent zijn de cijfers sterk gedaald, maar in Antwerpen is de daling sterker. Dat toont aan dat de inspanningen die we met de politie hebben gedaan, ook effect hebben gehad”, aldus De Wever.