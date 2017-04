UZA hoofdlocatie in nieuwe VTM-serie: “Wij houden pasgeborenen van 450 gram in leven”

Edegem -

Voor elk klein hartje, kloppen vele grote. Dat is de slagzin van Echte Mensen: Nieuw Leven, een nieuwe reality-reeks die maandagavond begint op VTM. Een van de hoofdlocaties is het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, waar we onder andere een inkijk krijgen op de afdeling intensieve neonatologie.