Gevaar voor vallende stenen in kathedraal

Mechelen - De provincie start dinsdag met de installatie van veiligheidsnetten onder de gewelven van een zijbeuk van de Sint-Romboutskathedraal. Die zijn nodig om de veiligheid van bezoekers te garanderen en de uitvoering van de geplande werken niet in het gedrang te brengen.

Terwijl de buitenrestauratie van de kathedraal de laatste fase ingaat, begint de provincie met de voorbereidingen voor de interieurrestauratie. Tijdens een stabiliteitsonderzoek werd duidelijk dat er dringend maatregelen nodig waren in de Sacramentskapel in de Noordelijke zijbeuk.

“De kapel is voorlopig afgesloten voor het publiek en alle werken zijn er stilgelegd”, zegt gedeputeerde bevoegd voor erfgoed Luk Lemmens. “Verschillende gewelfribben komen los, het voegwerk tussen de ribstenen is gebrekkig en er is scheurvorming. Een grondige herstelling dringt zich op, maar daarvoor is bijkomend historisch en bouwtechnisch onderzoek nodig.”

Om het risico op vallende stenen weg te nemen worden er netten geplaatst. De provincie maakt hier 40.000 euro voor vrij. Dit deel van de Sint-Romboutskathedraal zal worden ingericht als weekkapel met een nieuwe scheidingswand. Dat moet voor een verbeterd comfort zorgen voor de gebruikers en het makkelijker maken om dit deel apart te verwarmen.