Sven loopt voor Rode Kruis Vlaanderen: “Liefst geen gewonden”

Antwerpen - Op de Antwerp Urban Trail liep Sven Dekoster een dag mee met de vrijwilligers van het Rode Kruis Vlaanderen. “Als loper zie je ze overal, maar je beseft soms niet wat ze allemaal doen”, geeft de ambassadeur toe.

“Het is bijna vanzelfsprekend, de stand van de vrijwilligers van het Rode Kruis op grote evenementen. Vrijwilligers, een woord waar we volgens mij niet zoveel bij stilstaan. Ze staan er dag in dag uit zonder er iets aan te verdienen.”

Voor marathonloper Sven was het bezoek aan het Rode Kruis vooral een manier om de vrijwilligers te leren kennen. “Ik wilde graag weten wie de mensen waren die zich zo massaal inzetten voor ons, want daar denken we volgens mij te weinig over na. Zo ontmoette ik een student die in zijn vrije tijd puur uit maatschappelijke overweging iets wilde doen. Een andere vrijwilligster was in het dagelijks leven verpleegster, maar vindt toch nog de tijd om ook in haar vrije tijd mensen te verzorgen. Zij is er bijna elke dag mee bezig. Het zijn mensen met een gouden hart, zoveel is zeker.”

Grote incidenten

Op de Antwerp Urban Trail bleven grote incidenten uit. Toen een vrouw binnenkwam die op haar hoofd gevallen was en hevig bloedde, was het wel even spannend. “De mensen van het Rode Kruis besloten dat de wonde te diep en te groot was om te verzorgen en dus werd de ambulance erbij gehaald. Het was mooi om te zien hoeveel respect de mensen van de ambulance hadden voor de vrijwilligers van het Rode Kruis. Ze werken perfect samen en vertrouwen elkaar. In de loop van de dag kwam er nog veel volk langs de tent. Kinderen met blaren, mensen die gevallen waren of andere kleine wonden werden verzorgd. En dan waren er nog veel lopers die gewoon de weg of andere praktische zaken kwamen vragen. Bij de vrijwilligers klonk het dat ze uiteraard het liefst van al helemaal niets te doen hebben, want dat betekent dat er geen gewonden zijn.”

Of vrijwilliger voor het Rode Kruis iets zou zijn voor Sven? “Daar ben ik te emotioneel voor. Ik zou het heel interessant vinden, maar zou te hard meeleven. Ik ben in ieder geval blij dat er zoveel vrijwilligers zijn.”

Het geld dat ingezameld wordt voor het Rode Kruis op de Antwerp 10 Miles gaat naar de werking van het Fonds voor Rampenhulpverlening Vlaanderen. Dat geld wordt gebruikt bij rampen zoals de treinramp in Wetteren van 2013 of de aanslagen van 22 maart.