Karen loopt voor To Walk Again: “Leren wandelen met robot”

Antwerpen - In het postrevalidatiecentrum van To Walk Again in Geel kreeg Karen Van Der Linden de kans om een revolutionaire stap-robot uit te testen die wordt gebruikt om mensen met een beperking opnieuw te laten wandelen.

De vzw To Walk Again werd dertien jaar geleden opgericht door Marc Herremans en is uitgegroeid tot een kenniscentrum voor innovatieve oplossingen voor mensen met een fysieke beperking. In het postrevalidatiecentrum dat tijdelijk in Geel werd opgezet in afwachting van de nieuwe afdeling in Herentals, komen mensen met een fysieke beperking een aantal keer per week langs om opnieuw te leren stappen. Karen Van Der Linden, een verpleegster die zondag de 16 kilometer loopt, ging erlangs. “In het centrum heb ik vol bewondering geluisterd naar de mensen van To Walk Again. De robots worden ingezet als postrevalidatiemiddel, na de eerste traditionele revalidatie. Het zou fantastisch zijn als die ook al in een vroeger proces zouden kunnen gebruikt worden.”

Karen ontmoette Kristel Gevaert in het centrum. Zij belandde in een rolstoel na een mislukte rugoperatie. “Na die operatie onderging ik een revalidatieperiode, maar stappen zou ik nooit meer doen, klonk het toen. Dankzij de robot kon ik toch na jaren revalideren opnieuw stapjes zetten. Het voelt ongelooflijk om recht te staan. Dat gevoel ken je niet meer als je al zolang in een rolstoel zit. Zo ging ik eens met de robot naar een staande receptie. Daar kon ik heel de avond op gelijke hoogte met de mensen praten, die ervaring is onbeschrijfelijk. Wandelen met de robot is ook voor mij een manier geweest om af te raken van osteoporose, puur door de beweging uit te voeren die anders voor mij onmogelijk is”, zegt Kristel.

Robot op maat

Een stap-robot weegt 37 kilogram en kan via sensoren 100% ondersteuning bieden. De robot kan ook op maat worden ingesteld. “Het voelde heel gek om te wandelen met die robot. Voor mij is het normaal om controle te hebben over mijn stappen, maar dat is voor mensen met een beperking niet zo. Je voelt dat het volledige lichaam ondersteund en aangestuurd wordt om stappen te zetten. Het is een mooie manier om opnieuw de beweging te leren of gewoon om even uit de rolstoel te kunnen gaan.”

Het geld ingezameld door de deelnemers aan de 10 Miles gaat specifiek naar de stap-robots. Een robot kost 150.000 euro en per robot kunnen wekelijks twintig mensen geholpen worden.