Ali loopt voor Kom op tegen Kanker: “Humor is heel belangrijk”

Antwerpen - Ambassadeur Ali Khan ging lasershooten, een lotgenotencontact georganiseerd door Kom op tegen Kanker voor jongeren met kanker of jongeren die de ziekte overwonnen hebben.

Ali Khan loopt de 10 Miles mee voor Kom op tegen Kanker. Ali werd al van dichtbij geconfronteerd met de ziekte: zijn zus kreeg leukemie op vierjarige leeftijd. “Mijn zus was nog erg jong, maar ook voor haar was het belangrijk om momenten te beleven die de ziekte even naar de achtergrond deden treden.”

Ali weet dus hoe belangrijk het is voor kankerpatiënten om ook plezier te kunnen maken en de ziekte even te vergeten. En dat is wat de organisatie wil bereiken met de georganiseerde lotgenotencontacten. “Kom op tegen Kanker voert op verschillende manieren strijd tegen de verschrikkelijke ziekte: kanker vermijden, kanker behandelen, maar ook kanker verzachten. En dat doen we onder meer door het organiseren van lotgenotencontacten voor jonge mensen met kanker”, zegt Veerle Opdebeeck, coördinator Jongerenwerking van de organisatie.

Lasershooten

“Ik ging lasershooten met een groep jongeren”, vertelt ambassadeur Ali. “De dag begon met een brunch en toen de jongeren aan tafel schoven, merkte ik al dat de dag zeker niet om kanker zou draaien. De jongeren die iets wilde vertellen over hun ziekte deden dat wel, maar er heerste vooral een ontspannen en gemoedelijke sfeer.”

Tijdens het lasershooten ontmoette Ali Matyas Laureys, een van de jongeren. “Ik vind het lotgenotencontact heel belangrijk omdat het een ongedwongen contact is tussen iedereen. Je kan vrij met elkaar praten over dingen die je meegemaakt hebt. Vooral de humor is essentieel. Bij andere mensen valt humor over kanker niet altijd in de smaak, maar hier verstaan wij elkaar”, zegt Matyas.

“Er werd inderdaad heel wat afgelachen die dag, ook over de ziekte. Iemand die nooit kanker heeft gehad, kan dat niet op dezelfde manier ervaren. De jongeren kennen elkaar ook van eerdere contactmomenten en hebben veel aan elkaar. Ze vertelden dat ze ook af en toe samen op weekend of op vakantie gaan”, aldus Ali.

De financiële steun van de deelnemers van de 10 Miles gaat naar de algemene werking van Kom op tegen Kanker.